Isabel Vollmer (35) hat alles im Griff! Erst vor wenigen Tagen hat es die ehemalige Freundinnen – Jetzt erst recht-Darstellerin bekannt gemacht: Sie ist die Neue bei Unter uns. Schon ab November wird die Schauspielerin als Monika in die Daily einsteigen – und das, obwohl sie als dreifache Mutter doch alle Hände voll zu tun hat. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Blondine jetzt, wie sie den Spagat zwischen Job und Familienleben hinbekommt.

"Ich habe jetzt ein Kind in der Schule, eins im Kindergarten und ein Baby zu Hause. Das erfordert sehr viel Organisation und Durchtaktung. Bei mir geht nichts mehr spontan", stellt die 35-Jährige gegenüber Promiflash klar und ist froh, die Unterstützung ihres Mannes zu haben. Auch ihre eigene Mutter hilft laut Isabel tatkräftig mit. Dass der Neuzugang der beliebten Serie wieder zurück im Berufsleben ist, bereut er aber überhaupt nicht. "Es ist gut, dass ich das gemacht habe und ich freue mich umso mehr, dass ich alles top unter einen Hut kriege!", meint die Powerfrau.

Und wie hat Isabels Familie auf ihren Einstieg reagiert? "Meine Family, besonders mein Mann, hat mich total darin unterstützt, es auf jeden Fall zu machen!", erklärt sie. So seien jegliche Bedenken, mit einem sieben Monate alten Baby wieder voll durchzustarten, in den Hintergrund gerückt. In ihrer neuen Rolle freut sich die Aschaffenburgerin am meisten darauf, wieder mit Menschen zusammenarbeiten zu können und "Spielen zu dürfen! All das, was man im Mama-Alltag auch schon mal vermisst!"

