Zieht er Schlüsse aus dem vergangenen Jahr? Chris Broy (32) hat einen ziemlichen Rosenkrieg hinter sich: Gemeinsam mit seiner ehemaligen Partnerin Evanthia Benetatou (29) begrüßte der Fitnessfan seinen Sohn George Angelos auf der Welt. Doch noch vor der Geburt des Kleinen trennte sich das Paar. Zurzeit lernt der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat anscheinend eine neue Frau kennen – und diesmal will er die Beziehung aus der Öffentlichkeit raushalten!

In einem Q&A auf Instagram fragte ein Fan Chris jetzt ganz direkt, ob er gerade jemanden kennenlerne oder sogar verliebt sei. Darauf reagierte der Beau ganz diskret mit einem schweigenden Emoji, der einen Finger vor den Mund legt. Auf die Frage, ob er eine neue Liebe öffentlich machen würde, wurde der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer hingegen deutlicher: "Ich denke nicht! Was privat ist, kann auch keiner zerstören..."

Dass man eine Beziehung öffentlich führen muss, sei ohnehin nicht seine Einstellung, betonte Chris: "Manchmal kann man es nicht vermeiden, aber ich würde es wirklich so klein wie möglich halten und so gut wie möglich privat." Eventuell dürfen sich seine Fans aber doch noch auf Pärchen-Content freuen: "Wer weiß – am Ende kommt meistens alles anders, als man denkt."

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

RTLZWEI/Karl Vandenhole Chris Broy, TV-Bekanntheit

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

