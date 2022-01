Hat Kendall Jenners (26) Ex den nächsten Schritt gewagt? Das Model führte eine On-Off-Beziehung mit dem Basketball-Star Ben Simmons. Doch seit Juli 2021 geht er offiziell mit einer neuen Lady an seiner Seite durchs Leben. Zuvor wurde bereits gemunkelt, dass die beiden ein Paar sein sollen. Die Moderatorin Maya Jama (27) hat sein Herz erobert und ist offenbar auch die Richtige für ihn: Denn Ben und Maya sollen sich verlobt haben!

Das erklärte nun ein Insider gegenüber The Sun. Ben habe an Weihnachten um die Hand der Beauty angehalten – ihr Glück teilten sie laut der Quelle bisher nur mit engen Freunden und der Familie. "Ben verehrt Maya und ist Hals über Kopf verliebt in sie. [...] Er hat den Ring selbst ausgesucht und wusste genau, was Maya gefallen würde. Sie hat Ja gesagt und sie sind total aus dem Häuschen", erzählte der Insider weiter.

Ben soll aber ziemlich nervös vor dem großen Moment gewesen sein, da Maya in der Vergangenheit den Antrag von einem ihrer Verflossenen abgelehnt hatte. Aber bei Ben scheint sie sich nun sicher zu sein. Wie verliebt sie in ihn ist, verdeutlichte sie beispielsweise mit diesem niedlichen Pärchen-Pic im Netz.

Anzeige

Getty Images Ben Simmons, Basketballer

Anzeige

Getty Images Maya Jama, britische Moderatorin

Anzeige

MEGA Ben Simmons, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de