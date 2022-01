Salvatore Vassallo sieht für Henrik Stoltenberg schwarz! Der damals an Christina Dimitriou (30) vergebene Reality-TV-Teilnehmern war in seiner Temptation Island-Staffel im Jahr 2019 berühmt berüchtigt dafür, sich mit Verführerin Anastasiya Avilova (33) in eine unbeobachtete Ecke verzogen zu haben. Dort ließen sie ihrem Zungenspiel freien Lauf. Henrik entdeckte jetzt bei Temptation Island V.I.P. einen ähnlichen toten Winkel mit Verführerin Anastasia Mennemeier. Als Toter-Winkel-Experte weiß Salva: Die Geschichte geht für Henrik wohl definitiv nicht gut aus!

"Der tote Winkel heißt 'Game Over' für dich und deine Beziehung. In dem Moment, in dem du mit einer Frau drin bist, egal, ob du was machst oder nicht, ist Feierabend!", fand Salva im Promiflash-Interview harte Worte für den Freund von Paulina Ljubas (25). Der Grund: Da der Partner nicht genau sieht, was im toten Winkel passiert, ist der Fantasie freien Lauf gesetzt. Man könne sich das Schlimmste ausmalen, weiß der Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat.

Dennoch stellte Salva im Promiflash-Interview klar, dass er auf keinen Fall wolle, dass seine Aktion mit der von Henrik verglichen wird. "Ich sehe null Komma null Parallelen zwischen mir und diesem primitiven Typen!", wütete der Essener. Inzwischen bereue er, dass er Christina bei "Temptation Island" damals betrog. "Ich habe stark an mir und meiner Person gearbeitet", erklärte die TV-Bekanntheit.

Obwohl Salva den Move, mit Anastasiya zu verschwinden, heute bereut, beteuerte er gegenüber Promiflash, wie viel dazu gehöre, einen solchen überhaupt bei "Temptation Island"zu finden. "Den Weg in den toten Winkel muss man sich ausrechnen, planen und ganz genau analysieren. Ich bin der Erfinder von diesem besonderen Ort", lobte der Hottie sich selbst. Doch der Preis den unbeobachteten Ort zu finden, sei hoch: "Bist du einmal da, zerstört er dich und deine Beziehung."

