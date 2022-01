Der Starttermin steht fest! Die Familie Ochsenknecht tritt in die Fußstapfen der Kardashians: Bald startet ihre eigene TV-Show mit dem Titel Diese Ochsenknechts. Genügend Drama und Unterhaltung gibt es vermutlich innerhalb der Familie rund um Natascha Ochsenknecht (57) und Co. – besonders die Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht (30) und Yeliz Koc (28) sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Jetzt wurde der offizielle Starttermin der neuen Reality-TV-Show bekannt gegeben.

Laut DWDL geht es schon bald los: Am 21. Februar startet die erste Staffel von "Diese Ochsenknechts" auf Sky. Ab dann soll jeden Montag eine neue Folge der Realityshow erscheinen – insgesamt gibt es sechs Episoden. In der neuen Serie bekomme man "intime, unverfälschte und exklusive Einblicke" in das Leben der berühmten Familie. Von Jimis Musikkarriere bis hin zu Cheyenne Ochsenknechts (21) Auswanderung mit ihrem Partner nach Österreich soll offenbar alles thematisiert werden.

Auch das Liebesdrama rund um Jimi und Yeliz wird vermutlich nur schwer zu umgehen sein – das Paar trennte sich im vergangenen Jahr noch während der Schwangerschaft seiner gemeinsamen Tochter Snow Elanie. Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31) ist ebenso Teil der Show – Familienoberhaupt Uwe Ochsenknecht (66) hingegen scheint nicht mit von der Partie zu sein.

ActionPress Natascha Ochsenknecht, Designerin

ActionPress Cheyenne Ochsenknecht und ihr Verlobter Nino

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

