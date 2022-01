Naya Rivera (✝33) hätte am vergangenen Mittwoch einen ganz besonderen Ehrentag feiern dürfen! Über ein Jahr liegt das traurige Schicksal nun schon zurück, das die Welt noch immer bewegt. Im Juli 2020 machte die erschütternde Nachricht die Runde, dass die Glee-Darstellerin bei einem Bootsausflug mit ihrem Sohn Josey verschwand und wenige Tage später tot aufgefunden wurde. Jetzt wäre die Schauspielerin bereits 35 Jahre alt geworden – zu diesem Anlass widmete ihr Ex-Mann Ryan Dorsey (38) der Verstorbenen rührende Worte!

Von 2014 bis 2018 gingen Naya und der Schauspieler gemeinsam durchs Leben. Auch nach ihrem Tod bleibt die Schönheit und Mutter des gemeinsamen Sohnes für Ryan unvergessen. Am Mittwoch besuchte der 38-Jährige Nayas Grab und teilte seine Eindrücke anschließend via Instagram: "Als ich den Weg hinauf ging, schossen mir immer wieder Erinnerungen durch den Kopf." An ihrem Ehrentag ließ Ryan Naya ein paar Blumen zurück. "Versuchte mich zusammenzureißen, ließ meinen Gefühlen freien Lauf, meine Augen wurden feucht und ich kann noch immer nicht glauben, dass das real ist", verriet Ryan.

"Niemand weiß, warum. Warum du uns zurücklassen musstest", fuhr Nayas Ex-Mann fort. Er hoffe allerdings, dass der Schmerz über den Verlust mit der Zeit nachlässt. "Ich kann heute endlich wieder ein paar Videos ansehen und ich denke, man kann sagen, dass es mir besser geht", gab er offen zu. Doch besser sei "nur ein besseres Wort für ewig traurig". Der tragische Schicksalsschlag ist und bleibt für Ryan unerklärlich.

ActionPress/SIPA PRESS Der "Glee"-Star Naya Rivera

Instagram / dorseyryan Ryan Dorsey mit Naya Rivera und ihrem Sohn Josey

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin

