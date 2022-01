Diese Nachricht schockiert nach wie vor Fans und Weggefährten! Bob Saget (✝65) verstarb am vergangenen Sonntag völlig unerwartet. Mit seiner Rolle in der Kult-Serie Full House eroberte der Schauspieler ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Viele Co-Stars aus der Show haben sich bereits zum Tod ihres Kollegen zu Wort gemeldet. Jetzt schloss sich auch Joey-Darsteller Dave Coulier (62) an: Er würdigte Bob mit rührenden Worten.

Auf Instagram teilte Dave jetzt eine Reihe Bilder, die ihn und Bob in den vielen Jahrzehnten ihrer Freundschaft zeigen. "Ich habe Bob kennengelernt, als ich 18 Jahre alt war und hätte niemals gedacht, dass wir für immer Brüder sein würden", schrieb er unter den Beitrag. Gerade in dieser schweren Zeit könne er einen Freund wie ihn gebrauchen: "Ich wünschte, ich könnte mich inmitten all dieser Tränen an ihn anlehnen."

Neben vielen Fans kommentierte auch Bobs Witwe Kelly Rizzo Daves Post: "Bob hat immerzu betont, dass niemand in seinem Leben ihn so sehr zum Lachen bringen konnte, wie du." Sie könne es kaum erwarten, mit ihm gemeinsam zu trauern, fügte sie hinzu.

Anzeige

Getty Images Komiker Dave Coulier

Anzeige

Instagram / dcoulier Bob Saget und Dave Coulier auf dem Golfplatz

Anzeige

Instagram / EatTravelRock Kelly Rizzo und Bob Saget

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de