Dieser Klunker toppt sogar den Verlobungsring von Herzogin Meghan (40)! Am Donnerstag gaben Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (31) bekannt, dass sie sich verlobt haben. Den ausgefallenen Verlobungsring, der mit einem Smaragd und einem Diamant versehen ist, designte der Rocker tatsächlich selbst. Der Rapper scheute offenbar keinerlei Kosten und Mühen – und übertraf damit sogar den Verlobungsring von Herzogin Meghan.

Laut dem britischen Hello-Magazin soll Megans Ring zwischen 218.000 und 260.000 Euro gekostet haben – das sei fast das Doppelte von dem, was Prinz Harry (37) im Jahr 2017 für den Verlobungsring von Herzogin Meghan hinblätterte. Eine Schmuckexpertin erklärte gegenüber dem Magazin: "Der oval geformte Smaragd und Diamant haben schätzungsweise jeweils fünf bis sechs Karat, und sie sind in einem doppelten Band aus Platin gefasst, das mit winzigen Diamanten besetzt ist." Daraus ergebe sich ihrer Meinung nach ein Wert von ca. 218.000 Euro.

Machine Gun Kelly erklärte auf Instagram bereits, was es mit dem ausgefallenen Design von Megans Ring auf sich hat: "Der Smaragd ist ihr Geburtsstein und der Diamant meiner – sie sind auf zwei Dornenbänder gesetzt, die sich zu zwei Hälften aus derselben Seele zusammenfügen und das dunkle Herz bilden, das unsere Liebe ist."

Instagram / machinegunkelly Megan Fox' Verlobungsring

Getty Images Der Original-Verlobungsring von Herzogin Meghan im Februar 2018

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

