Welches Team holt den Sieg? Am heutigen Abend zog Denn sie wissen nicht, was passiert die Zuschauer vor die TV-Bildschirme. In der Quizshow treffen die drei Kult-Moderatoren Günther Jauch (65), Thomas Gottschalk (71) und Barbara Schöneberger (47) aufeinander und haben keine Ahnung, was in der Sendung passieren wird. In der heutigen Folge unterstütze Ross Antony (47) das Team der Blondine und Evelyn Burdecki (33) kam ins Team des Wetten, dass..?"-Stars. Wer wird Millionär-Urgestein Günther durfte die Show moderieren – doch welches Duo holte am Ende den Sieg?

Nach einem spannenden Finale, in dem sich Ross und Thomas einem kniffligen Quiz stellen mussten, während die Mädels in einer sich bewegenden Wand die Balance halten mussten, siegte letztendlich das ganz knapp bessere Duo: Team Barbara-Ross holte den Sieg! Damit gewannen sie für die Zuschauer, die im Block hinter ihnen saßen, 250 Euro pro Person.

Ross zeigte sich sichtlich erfreut nach dem Erfolg. Vor allem Barbara war jedoch auch ziemlich erschöpft, nachdem sie sich so lange in der Wand halten musste. "Das ist das Schwierigste in der ganzen Show!", rief sie laut aus.

TVNOW / Stefan Gregorowius Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch

Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid, 2014

TVNOW / Stefan Gregorowius Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

