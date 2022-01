Kim Kardashian (41) ist eine stolze Mama! Der Keeping Up with the Kardashians-Star ist gemeinsam mit ihrem Ex Kanye West (44) bereits vierfache Mutter ihrer Kinder North (8), Saint (6), Psalm (2) und Chicago (4), die sie stolz im Netz präsentiert. Letztere feierte nun schon ihren vierten Geburtstag: Zu diesem Anlass teilte Kim eine Reihe Bilder mit ihrer Tochter Chicago!

"Mein Geburtstagsmädchen Chi Chi wird heute vier Jahre alt!", schrieb die Unternehmerin freudig unter dem Post auf Instagram. Die niedlichen Fotos zeigen dabei die Mutter beim Kuscheln mit ihrem Sprössling, in Badekleidung am Strand oder gemeinsam mit den Geschwistern spielend. "Du bist das liebenswerteste, knuddeligste und kuscheligste Mädchen der Welt", schwärmte Kim weiter und ehrte ihre jüngste Tochter.

Viele Fans stellten bereits fest, dass Chicago ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist und nannten sie sogar ihren Zwilling. Darauf nahm Kim in ihrem Beitrag nun sogar Bezug! "Mein unabhängiges, kleines Zwillingsmädchen", witzelte die TV-Bekanntheit.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Chicago, North, Psalm und Saint West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter Chicago West im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian beim Forbes Women's Summit 2017

Anzeige

Findet ihr auch, dass sich Kim und Chicago ähnlich sehen? Ja, total! Nee, finde ich nicht unbedingt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de