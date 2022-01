So süß kann Lebensmittel-Shopping sein! Shay Mitchell (34) und ihr Partner Matte Babel (41) sind im Oktober 2019 zum allerersten Mal Eltern geworden. Seitdem gibt die kanadische Schauspielerin immer wieder superniedliche Einblicke in den Alltag der kleinen Familie. Nun versorgte die You-Darstellerin ihre Fans erneut mit einem süßen Schnappschuss gemeinsam mit ihrer Tochter. Dabei posieren Shay und die kleine Atlas total cool beim Lebensmitteleinkauf.

Auf Instagram teilte die Pretty Little Liars-Beauty vor wenigen Tagen neue süße Alltagsaufnahmen gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter beim Lebensmitteleinkauf. Dabei zeigt sich das reizende Duo posierend hinter ihren zwei Einkaufswagen in Normalgröße und rosafarbenem Miniaturformat. "Wie die Mutter, so die Tochter", schrieb die Schönheit, die ihr breites Lächeln und die coolen Posen bereits an die kleine Atlas vererbt hat.

Auch ihre Fans freuen sich immer wieder über die niedlichen Einblicke in Shays Mami-Alltag und fluten die Kommentarspalten ihrer Privataufnahmen ständig mit vielen Herz-Emojis. Trotz der vielen harmonischen Momente mit ihrer Tochter war das Model in der Vergangenheit jedoch auch hin und wieder an seine Grenzen gekommen. "Ich würde schon sagen, dass die ersten paar Monate die härtesten waren", hatte die Beauty bereits in einem ihrer YouTube-Videos im November 2020 zugegeben.

Instagram / mattebabel Shay Mitchell mit ihrem Freund Matte Babel

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und Töchterchen Atlas, Mai 2020

