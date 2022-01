Einige Sex and the City-Liebhaber haben wirklich Adleraugen! Seit Anfang Dezember läuft die von den Fans heiß ersehnte SATC-Fortsetzung And Just Like That über die TV-Bildschirme. Neben einer Welle an positiven Rückmeldungen musste der Cast rund um Sarah Jessica Parker (56), Kristin Davis (56) und Cynthia Nixon (55) jedoch auch einiges an Kritik einstecken. Dennoch scheint das Publikum den Spaß an den neuen Episoden nicht verloren zu haben. Einem Zuschauer fiel nun beispielsweise auf, dass ein "Sex and the City"-Darsteller in einer neuen Rolle im Sequel zu sehen ist.

Auf einem Fan-Account der beliebten HBO Max-Serie auf Instagram wurde nun ein Beitrag veröffentlicht, der auf diese Tatsache hinwies. So taucht ein Schauspieler aus "Sex and the City" in dem Reboot erneut auf – jedoch nicht als die Figur, die er ursprünglich verkörperte. Unter einigen Ausschnitten aus den Dramedy-Serien, war in dem Post zu lesen: "Mir ist gerade klar geworden, dass der Busjunge, den Samantha in der vierten Folge der zweiten Staffel geküsst hat, jetzt Seemas Vater ist".

In den Kommentaren brachten viele Liebhaber der Show schließlich zum Ausdruck, dass ihnen Ajay Mehta sofort bekannt vorgekommen sei. Außerdem lobten die Follower die Geistesgegenwart der Person hinter dem Profil. Selbst Cynthia Nixon, die bei dieser Folge Regie führte, kommentierte den Post beeindruckt. "Du hast gute Augen", schrieb die Miranda-Hobbes-Darstellerin.

