Fans der britischen Girlgroup Little Mix mussten in den letzten beiden Jahren einiges verkraften: Erst schockierte der Ausstieg von Jesy Nelson (30) die Fanbase und wenig später kündigten die restlichen Girls eine Bandpause an. Nutzt Perrie Edwards (28) diese, um sich einer Solo-Karriere zu widmen? Ein Video der 28-Jährigen lässt genau das vermuten: Die Blondine zeigt sich ohne Leigh-Anne Pinnock (30) und Jade Thirlwall (29) im Studio!

In ihrer Instagram-Story postet die Sängerin nun ein Video, das sie beim ausgelassenen Tanzen im Tonstudio zeigt. Dazu schreibt sie frech: "Wer hat richtig geraten?" Die Fans der Sängerin sind bereits ziemlich begeistert. "Oh mein Gott! Perrie ist im Studio für ihr Solo. Ich bin so aufgeregt" oder "Nimmt Perrie jetzt wirklich ihre Solo-Sachen auf?", lauten nur zwei der vielen Kommentare auf Twitter.

Wie ihr eigener Sound klingen würde, beschrieb die Mutter eines kleinen Jungen bereits in einem früheren Interview mit diy: "Olivia Rodrigo und das ganze Comeback dieses Sounds wäre genau mein Ding". Aber nicht nur Perrie widmet sich in der Little-Mix-Bandpause ihrer eigenen Karriere. Auch Leigh-Anne hat bereits mit einer Solo-Karriere geliebäugelt und zwei Songs für einen Film veröffentlicht. Allerdings wollen die Sängerinnen nach der Pause wieder gemeinsame Songs aufnehmen und auf Tour gehen.

Getty Images Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bei einer Filmpremiere

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards und Jade Thirlwall

