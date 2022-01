Chameen Loca (31) heizt ihren Fans ein! Zwar hat die Schauspielerin ihre Arbeit am Set der beliebten TV-Serie Berlin - Tag & Nacht schon vor vielen Jahren niedergelegt – doch die Beauty hält ihre rund 450.000 Fans in den sozialen Medien trotzdem regelmäßig auf dem Laufenden. Jetzt überraschte sie ihre Follower mit einem besonders heißen Posting: Chameen teilte einen freizügigen Bikini-Schnappschuss!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Chameen jetzt ein Foto, auf dem sie sich in eine sexy Pose wirft: Auf der Momentaufnahme trägt die 31-Jährige einen knallroten Bikini und eine Jeans, die sie aufgeknöpft hat. Den Look rundet sie mit einigen Ketten und einer auffälligen Sonnenbrille ab. "Ich muss so schnell wie möglich wieder in die Sonne. Der Winter frisst mich auf", betonte die rothaarige Beauty auf der Fotoplattform.

Bei diesem Anblick kamen Chameens Fans gar nicht mehr aus dem Staunen heraus – in der Kommentarspalte hinterließen zahlreiche Bewunderer Komplimente. "Siehst wieder mega-toll aus", schwärmte beispielsweise ein Nutzer. Und auch der ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Star Sandy Fähse (37) brachte seine Bewunderung zum Ausdruck. "Du siehst gut aus", schrieb der Schauspieler.

Instagram / chameen Chameen Loca, Ex-BTN-Star

Instagram / chameen Chameen Loca im Juni 2021

ActionPress Sandy Fähse, TV-Darsteller

