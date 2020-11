Courteney Cox (56) erweckte passend zum Halloween-Fest einen alten Schocker wieder zum Leben! Die Schauspielerin verkörperte 1996 in dem erfolgreichen Horrorfilm Scream sowie in seinen drei Fortsetzungen die Reporterin Gale Weathers. Fans des Schauerstreifens dürfen sich nicht nur an die gruselige weiße Maske des Killers, sondern auch an die ulkige Frisur von Courteneys Figur erinnern. Sie trug einen fransigen Pony. Jetzt präsentierte Courteney ihren Fans die Kult-Frisur noch einmal!

Auf Instagram teilte die Friends-Darstellerin einen Beitrag, auf dem sie erschrocken in die Kamera blickt. Hinter ihr steht tatsächlich das "Ghostface" aus den populären "Scream"-Streifen. "Nicht den Pony!", fleht Courteney unter dem Beitrag, doch der Killer ist bereits mit einer Schere an ihren Haaren dran. Courteneys fransiger Pony erinnert direkt an die Frisur von Gale in der "Scream"-Reihe. "Wenn eine Frisur töten kann", witzelte ein User unter dem Beitrag – und drückte damit wohl aus, dass der Look der 56-Jährigen nicht ganz sein Fall sei...

Courteney soll sich aktuell in North Carolina befinden, da dort die Dreharbeiten zur fünften Fortsetzung der "Scream"-Filme stattfinden. 26 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Teils sollen im Januar 2022 Gruselfans wieder auf ihre Kosten kommen. Das ist zumindest der bisher geplante Zeitraum für den "Scream 5"-Starttermin in Deutschland.

Anzeige

Getty Images Courteney Cox bei der Premiere von "Scream 4" in Hollywood, 2011

Anzeige

ActionPress Courteney Cox und Parker Posey in "Scream 3"

Anzeige

Getty Images Courteney Cox, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de