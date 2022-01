Endlich wurde das Geheimnis um Niko Ulanovsky (25) und Hanna Annika (24) gelüftet! Im vergangenen Jahr hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass der ehemalige Bachelorette-Kandidat und die frühere Ex on the Beach-Teilnehmerin ein Paar sind. Mehrere Hinweise deuteten darauf hin, dass sie sich gedatet haben – doch dann verstummten die Indizien und auch das Gerede schließlich. Was ist bloß vorgefallen? In einem kurzen, aber aufschlussreichen Statement verriet Niko jetzt, was zwischen ihm und Hanna passiert ist.

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Follower von dem Dancing on Ice-Star wissen, ob er nach seiner Bachelorette-Teilnahme jemanden kennengelernt hat. Daraufhin postete Niko ein eindeutiges Pärchenbild mit Hanna und offenbarte: "Ja, habe ich! Leider war die Entfernung zu groß, und wir haben es nicht gepackt. Jetzt bin ich wieder Single." Was seine Fans diesem Text entnehmen können? Die beiden Kuppelshow-Stars waren tatsächlich zusammen – haben sich inzwischen aber wieder getrennt.

Bereits im November hatte die Influencerin angedeutet, dass in ihrem Liebesleben nicht alles rund läuft: "Manchmal sind Dinge komplizierter, als sie scheinen", hatte sie auf Instagram erklärt. Möglich, dass sie hier von der Fernbeziehung mit Niko gesprochen hat! Während Hanna in Norddeutschland wohnt, lebt der Eiskunstläufer in Bayern. Glaubt ihr, dass Liebe auf Distanz funktionieren kann? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / niko.ulanovsky Niko Ulanovsky, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, bekannt durch "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / niko.ulanovsky Niko Ulanovsky, "Dancing on Ice"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de