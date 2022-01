Hat es Tim Barela etwa auf das weibliche Geschlecht aus diesem deutschen Nachbarland abgesehen? Bei Are You The One? ist der ehemalige Ninja Warrior Germany-Kandidat derzeit auf der Suche nach seinem Perfect Match. Erst hat es ihm die Österreicherin Marie Müller angetan, dann fand er aber auch Nachrückerin Desirée aus Wien interessant. Ob Tim wohl eine Schwäche für die österreichischen Frauen hat?

"Ich kann so viel sagen, dass ich seit klein auf jedes Jahr zum Skifahren in Österreich bin und mich dort ganz gut auskenne", scherzte der Muskelmann im Promiflash-Interview. Nur so könne er sich seine Vorliebe für die Österreicherinnen erklären. Doch was hat ihn an Desirée vor allem angesprochen? "Besonders hat mich ihre Ausstrahlung überzeugt", schwärmte der Student. Damit habe die Treuetesterin sofort sein Interesse geweckt. Einzig und allein der Altersunterschied lasse Tim daran zweifeln, dass Desirée sein perfektes Match sein könnte.

Die Single-Lady Kerstin hat Tim mittlerweile hingegen komplett ausgeschlossen – und das nicht nur, weil die Erzieherin keine Österreicherin ist. "Ich bin nicht auf meinen Typ, blond und helle Augen, festgefahren, aber bei Kerstin hatte ich diesen Wow-Effekt einfach nicht", erklärte der Sportler. Die Berlinerin sei eine "wunderbare Frau, die das Herz am rechten Fleck hat" – für Partner-Potenzial fehle Tim allerdings etwas Temperament.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” seit dem 14. Dezember bei RTL+.

