Jim Carrey überrascht seine Fans mit einem witzigen Clip. Seit über 20 Jahren ist der Comedian bereits im Showgeschäft tätig und konnte seither schon viele Erfolge feiern. Am Montag war für den "Die Maske"-Darsteller jedoch ein besonderer Tag – er wurde 60 Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstags teilte Jim im Netz ein Video, in dem er zeigte, dass er nach wie vor ein guter Komiker ist.

"Ich bin 60 und sexy", verkündete der TV-Star in dem kurzen Clip, den er auf Twitter teilte. Dabei mimte der Schauspieler einen alten Mann ohne Gebiss und schmatzte vor sich hin. "Es ist mein Geburtstag! Juhu! Ich bin alt, aber großartig. Ich liebe euch alle", schrieb der "Grinch"-Darsteller dazu. Bei seinen Fans scheint das Video gut anzukommen. Über sieben Millionen Mal wurde der Clip bereits abgespielt.

Anlässlich seines runden Geburtstags verriet Jim in einem Interview mit Bild, was er sich wünsche. "Ich habe keine Lust mehr, prominent zu sein. Ich möchte am echten Leben teilhaben", offenbarte der Comedy-Star. Wichtiger als der Ruhm sei ihm, Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Getty Images Jim Carrey, 2019 in Los Angeles

Actionpress/ Backgrid Schauspieler Jim Carrey

Andreas Rentz/Getty Images for Paramount Pictures Jim Carrey bei der "Sonic The Hedgehog"-Voraufführung in Berlin

