Liliana Matthäus (34) flasht ihre Fans modisch aufs Neue. Im Oktober machte die Ex-Frau von Fußballstar Lothar Matthäus (60) öffentlich, dass sie mit ihrem jetzigen Partner, einem US-amerikanischen Unternehmer, zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Inzwischen hat das Model mehr als die Hälfte seiner Schwangerschaft hinter sich – das Baby ist etwa so groß wie ein Wirsing. Dementsprechend hat Liliana auch einen kugelrunden Bauch, den sie nun in einem stylishen Outfit gekonnt in Szene setzte.

Auf Instagram veröffentlichte die 34-Jährige eine Reihe von Bildern, auf denen sie ihren Babybauch mit einem engen schwarzen Rollkragenpullover betont. Dazu trägt sie eine ebenfalls schwarze Hose sowie schwarze Schuhe und einen Hut. Der absolute Eyecatcher ist ihr schwarz-beige gemusterter Mantel mit Federbesatz. Lilianas Fans sind von dem Look begeistert. "Ich liebe deinen Style" und: "Dein Style ist auf den Punkt", lauten nur zwei der vielen positiven Kommentare.

Dass sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin während ihrer Schwangerschaft so in Schale wirft, ist aber nichts Ungewöhnliches. Vor wenigen Monaten teilte Liliana bereits ein paar Videos, in denen sie ihren Babybauch in eleganten Glitzerkleidern präsentierte.

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, Model

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im Oktober 2021

