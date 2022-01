Sie haben sich doch noch geküsst! Zwischen Paulina Ljubas (25) und Dominik Brcic sprühten bei Temptation Island V.I.P. schon von Anfang an die Funken. Die beiden ließen sich emotional sehr stark aufeinander ein und suchten die gegenseitige Nähe. In der letzten Folge kam es dann schließlich im Pool zum leidenschaftlichen Kuss zwischen dem Verführer und der Freundin von Henrik Stoltenberg. Promiflash verriet Dominik nun, wie die romantische Szene entstand.

Bis Paulina sich auf den Kuss einließ, hatte der Aufreißer wohl etwas Überzeugungsarbeit zu leisten. "Ich habe ihr einfach noch mal ins Gewissen geredet, dass wir beide uns hier bei Temptation begegnen mussten. Das ist Schicksal", erklärte der Single-Mann im Promiflash-Interview. Das habe die 25-Jährige schließlich eingesehen und ihren Gefühlen freien Lauf gelassen. Dass diese echt seien, ist Dominik wohl schon immer klar gewesen: "So was kann man nicht spielen. Wir waren in der Villa immer zusammen und konnten die Finger nicht voneinander lassen." So sei dann im perfekten Moment der Kuss gefallen.

Trotz der Intimität mit Dominik zeigte sich Paulina am Lagerfeuer von Henriks Verhalten in der anderen Villa sehr getroffen. Für den Verführer ist das keine Überraschung: "Klar ist sie verletzt. Aber sie hat diese Szenen danach ganz gut weggesteckt." Dominik ging bei seinen Ausführungen im Gespräch mit Promiflash sogar noch weiter. "Sie hat sich verhalten, als hätte es sie gar nicht mehr gejuckt, was Henrik in der anderen Villa treibt", wurde er deutlich.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Collage: Henrik Stoltenberg und Anastasia Mennemeier bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de