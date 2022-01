Lucas Cordalis (54) muss vermutlich auf die Krone verzichten! Am Mittwochmorgen hatte RTL überraschend bekannt gegeben, dass der Schlagersänger nicht wie geplant am Freitag ins Dschungelcamp einziehen wird. Der Mann von Daniela Katzenberger (35) wurde positiv auf Corona getestet und muss nun in Isolation bleiben. Einen späteren Einzug in das Camp schloss die Produktion bisher nicht aus – doch wäre das überhaupt fair?

Wie RTL berichtet, hat Lucas bisher keinerlei Symptome. Dem Vater von Sophia Cordalis (6) geht es so weit gut – rein gesundheitlich gesehen könnte er also später zu seinen Mitstreitern dazustoßen. Diese hätten dann allerdings bereits einige Tage mit wenig Essen, wenig Schlaf und viel Stress verbracht, während der 54-Jährige fit und erholt wäre. Keine fairen Grundvoraussetzungen für einen Wettstreit!

Doch auch Lucas selbst könnte bei einem verzögerten Einzug schlechter davonkommen. Immerhin haben seine Kollegen bereits Zeit, die Sympathien der Zuschauer zu gewinnen und sich in den Prüfungen zu beweisen. Dem Musiker könnte das bei den Telefon-Votings schaden. Was sagt ihr: Wäre es gerecht, wenn Lucas später ins Dschungelcamp nachzieht? Stimmt unten ab!

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im November 2016 in Köln

Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2022

Lucas Cordalis bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow 2021"

