Im Dschungelcamp kracht es nicht nur, wenn es donnert – auch die Teilnehmer sorgen dort für mächtig Randale! Bereits zum 15. Mal geht die Reality-TV-Show am Freitag an den Start. Tina Ruland (55), Peter Althof (66) und Co. wollen im südafrikanischen Busch um die Krone kämpfen. Dabei dürfte es wie in den vergangenen Jahren auch zu so mancher Diskussion kommen. Promiflash blickt für euch auf die heftigsten Streits im Dschungel zurück!

Sarah Knappik (35) vs. das gesamte Camp

2011 wagte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Bekanntheit gemeinsam mit Peer Kusmagk (46), Katy Karrenbauer (59) und Co. nach Down Under. Doch statt großer Freundschaft gab es für die Blondine dort nur Ärger: Beinahe alle Camper verschworen sich gegen das Model, forderten es sogar auf, das Camp freiwillig zu verlassen. Schlussendlich eskalierte die Situation – und Sarah schmiss das Handtuch.

Helena Fürst (47) vs. Ricky Harris und Thorsten Legat (53)

Am meisten Zoff gab es dann aber wohl 2016 am Lagerfeuer, ausgelöst durch Helena, die als Anwältin der Armen ins Camp zog. Dass die Blondine bei den Prüfungen keine Glanzleistungen ablieferte, passte besonders Kicker-Proll Thorsten so gar nicht. Bei einer Challenge mit Moderator Ricky kam es dann zum Super-GAU: Der Comedian brüllte die Offenbacherin an, die daraufhin in Tränen ausbrach.

Gina-Lisa Lohfink (35) vs. Alexander Keen (39)

Bei ihrem Einzug in die Show 2017 schien es noch, als wären das Model und der Model-Ex auf dem besten Weg zu echten BFFs. Das Busenwunder schwärmte für den brünetten Beau. Doch nach einem miesen Witz kippte die Stimmung – und Gina-Lisa weinte wegen Honey. Nach dem Ende der Sendung rechnete sie dann mit Alex ab: "Der hat nur deinen Namen benutzt, um berühmt zu werden!"

Chris Töpperwien (47) vs. Bastian Yotta (45)

Bereits vor Beginn der Sendung war klar, dass es zwischen den beiden USA-Auswanderern krachen würde. Chris bezeichnete den Muskelmann als "kleine Wurst", der Beschimpfte schoss zurück. Und auch im Urwald selbst ging der Streit weiter, inklusive Lagerbildung und wüsten Gesten. Am Ende vertrugen sich die zwei dann – jedoch hielt der Frieden nur kurze Zeit an.

Elena Miras (29) vs. Sven Ottke und Daniela Büchner (43)

Dass Elena mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hält, bewies die feurige Latina schon lange vor der Expedition nach Australien. Vor Ort enttäuschte sie dann nicht: Mit Sven Ottke zoffte sich die Schweizerin lautstark am Lagerfeuer. Und auch Danni bekam ihr Fett weg, nachdem sie in der Prüfung nicht abgeliefert hatte.

