Was steht ab Freitag für die Dschungelcamp-Begleiter auf dem Programm? Am 21. Januar geht die beliebte Realityshow in die nächste Runde. Die zwölf Kandidaten, darunter unter anderem das Model Janina Youssefian (39) und der Designer Harald Glööckler (56), sind bereits in Südafrika angekommen. Zusammen mit ihren Begleitern verbringen sie die Quarantäne in luxuriösen Lodges. Doch wie vertreiben sich die Supporter eigentlich die Zeit, wenn die Teilnehmer ins Camp eingezogen sind?

Peter Klein, der den inzwischen ausgesetzten Lucas Cordalis (54), den Ehemann seiner Stieftochter Daniela Katzenberger (35), vor Ort unterstützt hat, verriet in seiner Instagram-Story, dass alle Begleitpersonen nach dem Start der Show zunächst in eine andere Unterkunft ziehen. Dort haben sie die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und miteinander zu sprechen. "Dann geht für mich der Job und das Vergnügen los, alles, was im Camp passiert, vor der Kamera und der Presse zu kommunizieren", erklärte der Goodbye Deutschland-Star.

Für Peter ist es bereits das dritte Mal, dass er einem Dschungelcamp-Kandidaten zur Seite steht. 2013 war er mit seiner Frau Iris (54) und 2018 mit seiner Stieftochter Jennifer Frankhauser (29) für die Show als Begleitung nach Australien gereist. Doch auch am neuen Drehort in Südafrika gefällt es ihm offenbar. "Beides sind ganz tolle Kontinente. Ohne Frage haben beide ihre Vorzüge. Australien ist halt sehr lebhaft, hat einen wahnsinnig tollen Strand und Meer direkt vor der Haustür, während Afrika durch seine wahnsinnig schöne Landschaft, die Tiere und die schier greifbare Ruhe um dich herum besticht", schwärmte der Sänger.

