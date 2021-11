Thom Evans (36) spricht erstmals über seine Beziehung zu Nicole Scherzinger (43)! 2019 lernten sich der ehemalige Rugbyspieler und die Sängerin in der Show The X Factor kennen. Die aufgekommenen Gerüchte um eine Beziehung bestätigte das Paar erst ein Jahr später. Seitdem stellen die "Don't Cha"-Interpretin und der Sportler ihre Liebe immer wieder öffentlich zur Schau. Und vor Kurzem überraschte Thom mit einem Interview, in dem er zum ersten Mal über seine Nicole sprach!

"Sie ist so locker und es macht Spaß, mit ihr zusammen zu sein. Ich habe den Jackpot geknackt", schwärmte Thom in einem Interview mit The Sun. Niemand frage Nicole, wie sie mit ihm zusammengekommen sei, da sie eigentlich eine Nummer zu groß für ihn sei. Doch der 36-Jährige ist sich sicher, in Nicole "die Eine" gefunden zu haben. "Die Leute sagen immer: 'Wenn man es weiß, dann weiß man es'", erzählte er. Schon in den ersten Tagen seiner Beziehung zu der ehemaligen Pussycat Dolls-Frontfrau sei es großartig gelaufen, und so sei es immer noch.

Auch Nicole scheint sich sicher zu sein, in Thom den Mann fürs Leben gefunden zu haben. "Er ist mein Mann, der Mann meines Lebens und der Mann meiner Träume", schwärmte sie vergangenes Jahr in einem Interview mit Extra. Zudem hat sie offenbart, dass sie sich auch Kinder von dem Sportler wünsche.

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger im November 2020

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger im Yosemite-Nationalpark

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger, Juni 2020

