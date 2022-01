Kanye West (44) ist wütend auf seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41)! Nach zehn gemeinsamen Jahren gehen die beiden Stars seit einigen Monaten getrennte Wege – sogar von einer Scheidung ist bereits die Rede. Um die vier gemeinsamen Kinder will sich das ehemalige Paar jedoch gemeinsam kümmern. Nun sorgt aber der TikTok-Account von Kim und Töchterchen North West (8) für reichlich Zündstoff zwischen den Eltern: Der Rapper spricht sich öffentlich gegen Norths Präsenz auf der Internetplattform aus!

Kim und North haben über fünf Millionen Follower auf ihrem gemeinsamen Account. Doch Kanye findet das alles andere als gut! Im Gespräch mit Hollywood Unlocked betonte der Künstler: "Meine Kinder werden nicht ohne meine Erlaubnis auf TikTok sein." Es scheint so, als ob sich die Unternehmerin in diesem Fall nicht mit ihrem Noch-Ehemann abgesprochen hätte. Wie wütend der Unternehmer auf Kim ist, zeigt sich in folgender Aussage: "Sie können bei "Saturday Night Live" auftreten und Witze über mich reißen, sie können Geschichten darüber erzählen, mit wem ich mich treffe, aber lasst meine Kinder aus dem Spiel!" Kim ist kürzlich zu Gast in der Sendung gewesen und hatte dort über ihre Ehe mit dem Unternehmer gespottet.

So oder so gilt: North darf nicht uneingeschränkt auf TikTok agieren. Der Achtjährigen ist es beispielsweise nur im Beisein ihrer Mutter erlaubt, Content hochzuladen. Aber nicht nur diese zwei teilen regelmäßig Videos. Auch Kourtney Kardashian (42) und ihre Tochter Penelope Disick (9) sind auf dem Videoportal vertreten.

Anzeige

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de