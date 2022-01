Macht Kim Kardashian (41) ihr Liebesglück nun etwa Insta-offiziell? Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Kanye West (44) wieder vergeben sein soll – und zwar an den Comedian Pete Davidson (28). Erst vor wenigen Tagen sollen sich die beiden sogar öffentlich geküsst haben. Bislang äußerte sich das angebliche Liebespaar nicht zu den Spekulationen. Doch ein neues Posting von Kim erregt nun besonders viel Aufmerksamkeit: Spielt sie hier auf ihre Turtelei mit Pete an?

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 41-Jährige nun zwei Schnappschüsse aus ihrem Urlaub auf den Bahamas. Auf den Bildern posiert sie im Bikini am Strand – und trägt dabei ein Baseball-Cap, das mit dem Buchstaben "P" bedruckt ist. "Strandparty", schrieb Kim zu den Fotos – und hob dabei mit einem Emoji den Buchstaben "P" ebenfalls hervor. Die Fans sind sich deshalb sicher: Damit muss der Saturday Night Live-Star gemeint sein! "Ich denke, du meinst eher eine Pete-Party", merkte nur einer von vielen Usern an.

Erst vor wenigen Tagen postete die Mutter von vier Kindern ein paar Momentaufnahmen aus ihrem Urlaub. Dabei setzte sie ihren kurvigen Body vor einer traumhaften Strandkulisse in Szene. Auch bei diesen Bildern waren sich die Follower einig, dass der 28-Jährige die Fotos geschossen haben muss. "Pete muss der Fotograf sein. Schaut, wie happy sie ist", schrieb ein Supporter unter dem Posting.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2022

