Bob Saget (✝65) wird in "How I Met Your Father" Tribut gezollt! Am 9. Januar verstarb der Schauspieler völlig überraschend. Neben seiner Paraderolle als Danny Tanner in Full House wirkte der Darsteller auch in How I Met Your Mother mit. Dort war er als der zukünftiger Ted Mosby zwar nicht zu sehen, im Originalton aber zu hören. Im Reboot der Serie wird deshalb an Bob erinnert!

Am 18. Januar startete "How I Met Your Father" bei dem Streaminganbieter Hulu. Aufmerksamen Zuschauern dürfte dabei etwas aufgefallen sein. Am Ende der Pilotfolge wurde eine schwarze Titelkarte eingeblendet. In weißer Schrift war darauf "In liebevoller Erinnerung an Bob Saget" zu lesen. Die Twitter-User zeigten sich von dieser Geste gerührt. "Was für eine schöne Anerkennung für einen wunderbaren Mann", schrieb ein Zuschauer.

Außerdem sprachen die Showrunner Isaac Aptaker und Elizabeth Berger im Interview mit Us Weekly über den verstorbenen Serienstar. "Es ist unumstritten, dass er jeden, mit dem er in Kontakt kam, tief berührt hat", schwärmte Letztere von Bob. Sein Tod sei absolut "herzzerreißend".

How I Met Your Father, Hulu Hilary Duff als Sophie in "How I Met Your Father"

Getty Images Bob Saget, TV-Bekanntheit

Getty Images Bob Saget im Dezember 2018

