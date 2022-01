The Masked Dancer bekommt immer noch eine Menge Kritik ab! Am Donnerstagabend flimmerte mit der dritten Ausgabe bereits das Halbfinale der neuen Tanzshow über die TV-Bildschirme. Doch der Ableger der Erfolgssendung The Masked Singer stößt nicht annähernd auf so viel Begeisterung wie das Original – im Gegenteil haben die Zuschauer sogar ziemlich viel zu meckern: Die Fans finden, dass das Ratespiel um die maskierten tanzenden Promis viel zu schwierig gestaltet ist! Da soll auch der sogenannte Voice-Decoder keine Hilfe sein...

Zur Erklärung: Das Rateteam darf den Stimmen-Decoder ein paar Mal pro Show einsetzen – daraufhin ist der jeweilige Promi unter dem Kostüm für eine Sekunde ohne Stimmverzerrer zu hören. Doch laut den "The Masked Dancer"-Zuschauern bringt das überhaupt nichts: "Dieser Decoder ist komplett sinnlos! Man hört die Stimme viel zu kurz, und außerdem verstellen die selbst noch ihre Stimme!", ärgerte sich ein Twitter-Nutzer während der Sendung. "Was soll dieser Voice-Decoder bringen? Ich erkenne nach wie vor niemanden!", merkte ein weiterer an.

Doch obwohl sich das Rätseln um die VIP-Identitäten knifflig gestaltet, konnten die "The Masked Dancer"-Zuschauer im Halbfinale ihren ersten Sieg verbuchen: Denn unter Maximum Power kam der niederländische Schlagersänger Eloy de Jong (48) zum Vorschein – wie die Mehrheit bereits im offiziellen Voting getippt hatte! Was sagt ihr zu dem ganzen Hate: Sind die Indizien zu hart zu knacken? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Dancer"-Rateteam im Halbfinale

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Dancer"-Studio

ProSieben/ Willi Weber Schlagerstar Eloy de Jong als Maximum Power im "The Masked Dancer"-Halbfinale

