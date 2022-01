Karlie Kloss (29) hat eine große Typveränderung gewagt! Die in Chicago geborene Laufstegschönheit gehört zu den erfolgreichsten Models weltweit. Neben ihren langen Beinen und ihrem ausdrucksstarken Gesicht sind auch ihre Haare eines ihrer Markenzeichen. Zu Zeiten ihres Durchbruchs waren diese noch brünett – seit rund zehn Jahren trägt sie sie allerdings blond. Doch nun hatte Karlie offenbar mal wieder Lust auf eine Veränderung und sich ihre Haare wieder braun färben lassen.

Auf Instagram veröffentlichte die 29-Jährige jetzt eine Reihe von Bildern, auf denen sie ihren neuen Look in Szene setzt. Auf einem davon schaut sie leicht über ihre Schulter, auf einem weiteren Foto schlägt sie ihre Haare nach hinten und lächelt: Karlie scheint mit ihrer neuen Haarfarbe zufrieden zu sein. "Nach einem Jahrzehnt als Blondine bin ich endlich auf die dunkle Seite gewechselt", notierte sie in der Bildunterschrift.

Karlies Fans sind von der braunen Mähne offenbar begeistert – in der Kommentarspalte tummeln sich fast durchweg positive Nachrichten. Manchen fiel es aber auch schwer zu glauben, dass die Mutter eines Sohnes diesen Schritt gewagt hat. Dazu gehörte Serena Williams (40). Die Tennisspielerin schrieb: "Warte, was?" Katy Perry (37) kommentierte: "Oh mein Gott, du bist es!"

Getty Images Karlie Kloss im November 2021 in New York

Instagram / karliekloss Karlie Kloss, Model

Getty Images Karlie Kloss bei der Breakthrough-Prize-Zeremonie im November 2019

