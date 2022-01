Will Anne Wünsche (30) etwa keine TV-Luft mehr schnuppern? Die Laiendarstellerin erlangte durch ihre Rolle in der RTL2-Daily Berlin - Tag & Nacht im Jahr 2011 große Bekanntheit. 2015 verließ sie die Serie auf unbestimmte Zeit – und ist seitdem überwiegend als Influencerin tätig. Doch offenbar hat die Berlinerin keine große Lust, eines Tages wieder ins TV-Geschäft einzusteigen. Anne wurde schon oft für Shows angefragt, doch sie lehnte die Angebote immer ab!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die YouTuberin den Fragen ihrer Community. Dabei wollte ein Fan von ihr wissen, ob sie schon einmal eine Anfrage fürs Dschungelcamp erhalten habe. Anne stimmte prompt zu – und verriet im Zuge dessen, dass sie ebenfalls bereits Angebote für viele andere Formate bekommen habe: "Auch Sommerhaus der Stars, Promi Big Brother und diese neue Show, die in Thailand gedreht wird." Damit dürfte wohl die Sendung Kampf der Realitystars gemeint sein. Doch die 30-Jährige habe kein großes Interesse an solchen Trash-TV-Shows. "Ich finde, da gehöre ich irgendwie nicht rein und sage immer alles ab", erklärte Anne ihre Haltung.

Auch wenn sich die Beauty nicht in solchen Formaten sieht, müssen ihre Fans trotzdem nicht auf sie verzichten. Schließlich versorgt Anne ihre Follower fast täglich mit Informationen aus ihrem Privatleben. Erst vor wenigen Tagen verkündete die Dreifachmutter in spe im Netz das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes: Nach ihren Töchtern Juna und Miley bekommt sie erstmals einen Jungen!

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de