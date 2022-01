Bei Filip Pavlovic (27) kommt Prince Damien (31) ganz schön ins Schwärmen. Am Freitagabend startete das Dschungelcamp wieder im TV und sorgte bereits mit der ersten Folge für jede Menge Unterhaltung. Im darauffolgenden Dschungeltalk nahmen Angela Finger-Erben (41) und Olivia Jones (52), Jürgen Milski (58), Melanie Müller (33) und Prince Damien die Teilnehmer genauer unter die Lupe. Von Dschungelkönig-Anwärter Filip scheint der amtierende König Prince besonders angetan zu sein.

"Also Filip ist ja eine Naturschönheit. Also als der sich freigemacht hat...", entgegnete der 31-Jährige in Ich bin ein Star – Die Stunde danach, als Olivia Jones meinte, dass im Camp keine Naturschönheit sei. Zudem plauderte der Sänger aus, dass der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer genau seinem Typ entspreche. Und was hält Prince von Ex-Prince Charming-Kandidat Manuel Flickinger (33)? "Der ist niedlich, aber ich finde Filip ist...", erwiderte der einstige DSDS-Gewinner und gab einen schmachtenden Seufzer von sich.

Vergangenen Sommer hatte Prince in einem Interview mit Bild erzählt, dass es in Sachen Liebe nicht sehr gut für ihn laufe. "Online-Dating habe ich mal probiert, aber es war eine Katastrophe", offenbarte der Sänger. Zudem wisse er oftmals nicht, ob seine Dates an ihm interessiert sind oder daran, selbst bekannt zu werden.

