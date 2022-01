Vogue Williams (36) präsentiert gekonnt ihre Schwangerschaftskurven. Im Oktober 2021 verkündete die TV-Bekanntheit: Sie und ihr Mann Spencer Matthews (33) erwarten erneut ein Kind. Für das Ehepaar ist es bereits der dritte gemeinsame Nachwuchs. Seitdem gewährt die Beauty auch regelmäßig Einblicke in ihren Umstand auf Social Media. So auch jetzt: Vogue zeigt ihre kleine Babykugel in einem knappen und auffälligen Bikini am Strand!

Auf ihrem Instagram-Profil ist zu sehen, wie die 36-Jährige sich im Wasser rekelt und dabei überglücklich in die Kamera lächelt. Kein Wunder: Denn Vogue genießt gerade einen paradiesischen Strandurlaub und nutzt die Gelegenheit, ihr Bäuchlein zur Schau zu stellen. In einem Leoprint-Bikini setzt sie ihre Körpermitte perfekt in Szene.

"Ich liebe deine kleine Wölbung", schrieb eine Userin unter den Beitrag. Viele andere Follower betonten, dass Vogue förmlich strahlen würde. "Du siehst einfach umwerfend aus", heißt es weiter in den Kommentaren. Der Schwangeren scheint der Umstand und die Sonne sehr gutzutun.

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im Januar 2022

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams im Mai 2021

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams im Oktober 2021

