Auffälliges Make-up, extravagante Outfits und oftmals auch besonders sexy – dafür ist Kim Kardashian (41) bekannt! Die Stilikone setzt dabei gerne mal einen drauf. Wie etwa im Dezember 2021, als der TV-Star in einem skurrilen Batman-Look bei einem Event auftauchte. Für die Fans war das auf jeden Fall ein amüsanter Anblick. Doch die Styling-Queen kann auch anders. Im Netz postete Kims Freundin Allison Statter ein Bild, das die vierfache Mutter sehr natürlich zeigt!

Auf Instagram veröffentlichte Allison ein Gruppenfoto, auf dem Kim in einem natürlichen Look zu sehen ist. Dort wirkt die Diva sogar recht unscheinbar. Schüchtern lächelt sie in die Kamera und trägt ein unauffälliges Outfit. Komplett in Schwarz, mit offenen Haaren und ungeschminkt hat sich die 41-Jährige hier versteckt. Ganz anders als normalerweise, wenn sie mit ihren krassen Stylings alle Blicke auf sich zieht. Kims Fans können es kaum fassen, dass es sich hierbei um die Beauty handelt. "Ist das Kim da rechts?", kommentierte eine Userin verwundert, während eine andere antwortete: "Nein, das glaube ich nicht."

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass die US-Amerikanerin in einem natürlicheren Erscheinungsbild abgelichtet wird. Schnappschüsse eines Sommerurlaubs, auf denen Kim ebenfalls komplett ohne Make-up posiert, erfreuten bereits so manche Fanherzen."Einfach umwerfend", kommentierte damals ein Nutzer.

Anzeige

Kim Kardashian, Instagram Kim Kardashian, TV-Star

Anzeige

Instagram / allisonstatter Kim Kardashian (Zweite von r.) im Januar 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de