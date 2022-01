Er hat diesbezüglich eine ganz klare Meinung! Paulina Ljubas (25) testete in diesem Jahr bei Temptation Island V.I.P., wie beständig ihre Beziehung mit Henrik Stoltenberg ist. Doch die einstige Köln 50667-Darstellerin hatte sich in der Villa schnell in Verführer Dominik Brcic verguckt – zu schnell, wie Ex-Kandidat Julian Evangelos (29) jetzt im Promiflash-Interview betonte: Für ihn war Paulina selbst die beste Verführerin der Staffel!

"Diese Doppelmoral von Paulina fand ich richtig ätzend", legte Julian im Gespräch mit Promiflash los. Dass sie Henrik sein Verhalten in der Männer-Villa vorwarf, obwohl sie selbst mit Dominik anbandelte, könne er nicht nachvollziehen. So offen, wie sich die brünette Beauty präsentiert hatte, habe er das Gefühl gehabt, eine Datingshow zu schauen: "Ganz klar: Paulina war in der Villa die beste Verführerin!"

Insgesamt sei er ein wenig enttäuscht vom Auftritt der 25-Jährigen, gab Julian zu: "Immer nur die Fehler am Gegenüber zu suchen und zu hoffen, einen Freifahrtschein zu bekommen, das hätte ich bei Paulina nicht erwartet." Er habe zu keinem Zeitpunkt den Eindruck gehabt, dass es ihr wirklich um ihre Beziehung zu Henrik gehe.

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic im Pool

RTL Dominik Brcic und Paulina Ljubas bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos, "Love Island"-Star

