Katie Price (43) lässt nicht durchblicken, was gerade in ihr vorgeht. Am Samstagabend machte die Britin mit ihrer Festnahme Schlagzeilen: Trotz eines Kontaktverbotes hatte sie die Freundin ihres Ex-Partners Kieran Hayler (34) kontaktiert. Das Model habe damit gegen die einstweilige Verfügung verstoßen und sei deswegen vorübergehend festgenommen worden. Nach dem Vorfall muss Katie mit harten Konsequenzen rechnen – sie könnte sogar für mehrere Jahre ins Gefängnis wandern. Jetzt sind die ersten Bilder von Katie seit der Festnahme aufgetaucht.

Paparazzi haben die Reality-TV-Bekanntheit und ihren Partner Carl Woods bei einem Tankstopp in Sussex erwischt. Während ihr Verlobter den Wagen dabei verlassen hatte, blieb Katie auf dem Beifahrersitz sitzen. Ihr Gesicht gibt auf den Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, keinen konkreten Hinweis auf ihre Gefühlslage – die 43-Jährige lächelt zwar nicht, hat aber auch keine total verzweifelte Miene aufgesetzt. Jedoch: Als sie die Fotografen entdeckte, reagierte Katie unverzüglich und versteckte ihr Gesicht unter einem Handtuch.

Was genau in der Textnachricht gestanden hat, ist offiziell noch nicht bestätigt. Laut einem Insider von The Sun habe die fünffache Mutter Michelle Penticost aber aufs Übelste beleidigt. "Die Worte waren absolut abscheulich", berichtete die Quelle. Michelle soll daraufhin "am Boden zerstört" gewesen sein und sich bedroht gefühlt haben.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

MEGA Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

