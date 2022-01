Ist Christin Okpara (26) etwa eifersüchtig? Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin soll ihren Impfpass gefälscht haben und durfte deshalb nicht wie geplant ins südafrikanische Dschungelcamp ziehen. Jasmin Herren (43) rückte als Ersatzkandidatin nach und Christin musste die Heimreise antreten. Den Start der Reality-Sendung hat sie zwar trotzdem mitverfolgt – wirklich begeistert schien sie davon aber nicht zu sein: Sie ließ kein gutes Haar an ihren eigentlichen Konkurrenten.

In ihrer Instagram-Story erzählte Christin, dass sie den Dschungelcamp-Auftakt als ziemlich langweilig empfunden habe und sogar eingeschlafen sei. Trotzdem fällte sie über den ein oder anderen Kandidaten ihr Urteil. Filip Pavlovic (27) habe man in der Folge zwar kaum gesehen, dennoch sei er ihrer Meinung nach eine "Nullnummer". Auch Jasmin könne sie nicht ganz ernst nehmen. "Die war mal Stripperin, Nackttänzerin – krass, das sind alles neue Infos, und von so einer Person habe ich letztens noch ein Anwaltsschreiben erhalten, bei dem ich nicht einmal wusste, worum es ging", verriet die 26-Jährige.

Deutlich besser ist Christin dagegen auf Tina Ruland (55) zu sprechen. Ihr gefalle an der Schauspielerin, dass sie ihre eigene Meinung habe und sich von niemandem etwas sagen lasse. Auch Anouschka Renzi (57) und Harald Glööckler (56) seien ihrer Meinung nach überzeugend. Von dem Designer schwärmte die Studentin sogar in den höchsten Tönen: "Da habe ich mich richtig gefreut, ihn persönlich kennenzulernen. Aus Sympathie würde ich sagen, dass meine Anrufe an Harald Glööckler gehen."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"

RTL Jasmin Herren im Dschungelcamp

RTL Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

