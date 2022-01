Leben leicht gemacht – The Biggest Loser startet direkt mit einem Schrecken! In der Abnehmshow sagen die Kandidaten ihrem Übergewicht den Kampf an. Schon in der vergangenen Woche kamen jedoch einige von ihnen bei den sportlichen Challenges an ihre Grenzen und kippten beinahe um. Nun war es für einen der Teilnehmer tatsächlich zu viel: Florian erlitt einen Kreislaufkollaps und brach zusammen!

Schon am Anfang der aktuellen Folge kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Bei einem Work-out ging Florian nach einem Kreislaufkollaps zu Boden. Der Camparzt Dr. Christian Westerkamp rauschte sofort herbei und behandelte den 40-Jährigen, der sich langsam wieder aufrappelte. "Der Schrecken saß natürlich komplett tief, aber körperlich ging es mir relativ schnell wieder gut", erinnerte sich der Verkaufsberater an seinen Zusammenbruch. Für die Coaches Ramin Abtin (49) und Sigrid Ilumaa stand dennoch fest, dass das Training an diesem Punkt für alle abgebrochen wird.

Der Vorfall nahm auch Flos Mitstreiter enorm mit. "Es war natürlich kein schöner Anblick, den Flo da liegen zu sehen, und natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Das hat mich dann geschockt, weil ich nicht erwartet hätte, dass so was passieren kann", gab sich unter anderem Sabine erschrocken.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Anzeige

Sat.1 Eine Challenge bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Anzeige

Sat.1 Florian bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Anzeige

Sat.1 Sabine und Dr. Christine Theiss bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de