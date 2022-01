Für diesen Star ist der Traum vom goldenen Cupcake gestorben! In der dritten Folge von Das große Promibacken übertrafen sich die Stars wieder gegenseitig mit ihren Kuchen- und Nachtischkreationen. Nachdem letzte Woche der ehemalige Boxer Sven Ottke das Handtuch werfen musste, kämpften mit Sarah Harrison (30), Jenny Elvers (49), Detlef D! Soost (51), Faisal Kawusi (30), Natalia Avelon (41) und Hardy Krüger jr. (53) noch sechs Promis in der erbitterten Tortenschlacht. Wer musste jetzt die Ofenhandschuhe an den Nagel hängen?

In den drei Backrunden ging es auch heute wieder extrem anspruchsvoll zu. Nachdem die Stars zuerst einen selbst gewählten Kuchen mit regionalen Rezepten backen sollten, mussten sie als Technikaufgabe die perfekte Kardinalschnitte zubereiten. In der finalen Runde wurde es besonders aufwendig: In fünf Stunden zauberten die Hobbybäcker aus Gebäck ein 3D-Selfie von sich. Letztlich entschieden kleine Nuancen über den Exit: Hardy erreichte mit 42 Punkten knapp weniger als Jenny und musste die Show verlassen. "Das ist wirklich ein bisschen traurig, ich hätte gerne weitergebacken", zeigte sich der Schauspieler enttäuscht von seinem Ausscheiden.

Die "rote Schürze" für die besten Backkünste ging auch diese Folge erneut an Sarah. Die Influencerin landete in allen drei Runden auf dem ersten Platz und konnte damit ihre Position als beste Bäckerin seit Anfang der Show verteidigen – dabei hatte sie im Promiflash-Interview ursprünglich erzählt, gar nicht backen zu können!

SAT.1 / Claudius Pflug Hardy Krüger jr., Kandidat bei "Das große Promibacken"

Sat.1/ Claudius Pflug Die Kandidaten von "Das Große Promibacken" 2022

Sat.1 Sarah Harrison, "Das Promibacken"-Kandidatin 2021

