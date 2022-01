Julia Fox hat sich sogar schon einen Paarnamen für sich und Kanye West (44) überlegt! Bereits seit einigen Monaten häufen sich die Dating-Gerüchte über die Schauspielerin und den Rapper. Inzwischen machen die beiden aus ihrer Liaison kein Geheimnis mehr und gaben vor wenigen Tagen ihr Pärchen-Debüt am roten Teppich – im Partnerlook. Nun verriet Julia sogar ein weiteres Detail über ihre Liebe: Im Netz verriet sie den Pärchennamen, den sie für sich und Kanye gewählt hat!

In ihrer Instagram-Story postete die 31-Jährige ein Foto ihres ersten öffentlichen Auftritts an der Seite des Musikers. Dazu gab sie auch noch ihren Paarnamen bekannt: "Juliye", schrieb sie im Netz – also eine Verschmelzung aus ihren Namen, Julia und Kanye. Schon mit seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) hatte der "Donda"-Interpret eine ähnliche Bezeichnung. Unter ihren Fans wurden die beiden Kimye genannt.

Inzwischen scheint Kanye aber in Julia seine Traumfrau gefunden zu haben. Für die Darstellerin schwang er sogar den Schminkpinsel. Julia postete ein Bild, auf dem der Künstler ihr Styling richtet. "Wollt ihr wissen, wer mein Lieblings-Make-up-Artist ist?", notierte sie zu dem Schnappschuss.

ActionPress Julia Fox und Kanye West im Januar 2022 in Los Angeles

ActionPress Kanye West und Julia Fox in Paris

Instagram / juliafox Kanye West und Julia Fox im Januar 2022

