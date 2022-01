Die Geschichte zwischen Ye alias Kanye West (44) und Julia Fox scheint ziemlich ernst zu sein! Nach seiner doch recht dramatischen Trennung von Reality-TV-Star Kim Kardashian (41) wurde der Rapper in den vergangenen Wochen vermehrt mit der Schauspielerin gesichtet. Ziemlich schnell kamen die ersten Liebesgerüchte auf. Inzwischen bestätigte Julia auch, dass sie sich aktuell daten. Aber wie nah stehen die zwei sich wirklich? Das zwischen ihr und Kanye scheint keine lockere Sache zu sein, wenn man sich die aktuellsten Fotos anschaut...

Nachdem die 31-Jährige im Interview-Magazin von ihrem vergangenen Date mit dem Musiker berichtet hatte, sind nun auch Fotos von ihrem gemeinsamen Abend aufgetaucht. Denn der "Jesus Is King"-Interpret hatte extra einen Fotografen für diesen Anlass organisiert! Die Bilder können sich wirklich sehen lassen: Kanye und Julia wirken hier äußerst vertraut – kuscheln, lächeln sich an oder küssen sich sogar! Auf einem besonders heißen Schnappschuss liegen die beiden zusammen auf dem Boden – sie auf ihm – und machen miteinander rum. Auf einem weiteren Pic lehnen sie eng umschlungen an einer Wand und knutschen.

Bei diesem Anblick kaum zu glauben, aber: Laut Julia war das erst ihr zweites Date mit Kanye! Dennoch scheint der 44-Jährige mächtig Eindruck bei ihr hinterlassen zu haben, weil er sich so viel Mühe mit dem Rendezvous gegeben hatte. Wird es also noch weitere Treffen geben? "Ich weiß nicht, wohin sich die Dinge entwickeln, aber wenn dies ein Hinweis auf die Zukunft ist, dann gefällt mir die Fahrt", gab die "Der schwarze Diamant"-Darstellerin sich kryptisch.

Getty Images Kanye West im Oktober 2019

Backgrid/MEGA Schauspielerin Julia Fox

Getty Images Kanye West

