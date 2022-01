Wer gewinnt die erste The Masked Dancer-Staffel? Diese Frage wird heute Abend live im TV beantwortet! Vier maskierte Promis sind aktuell noch im Rennen um den Sieg: der Affe, der Buntstift, die Maus und das Zottel. Wie immer dürfen die Zuschauer nach ihren Tanz-Performances entscheiden, wer rausfliegt und wer den "The Masked Dancer"-Pokal am meisten verdient hat. Doch welche Maske hat wohl die größten Chancen? Die Promiflash-Leser haben einen klaren Favoriten...

Das zeigt eine Promiflash-Umfrage mit 417 Teilnehmern (Stand: 27. Januar, 17 Uhr): Die "The Masked Dancer"-Fans wollen den Affen gewinnen sehen! Das aufgedrehte Tierchen konnte stolze 60 Prozent (254 Votes) der Stimmen abstauben. Gut möglich, dass der Primat sich auch heute Abend über den Sieg freuen kann. Platz zwei belegt das ulkige Zottel mit 18,5 Prozent (77 Votes). Den dritten Platz ergatterte der Buntstift mit 12,9 Prozent (54 Votes). Der letzte Platz ging an die süße Maus mit 7,7 Prozent (32 Votes). Das Nagetier könnte somit im Finale als erstes rausfliegen.

Doch fast noch spannender als die Frage nach dem Sieger ist: Wer sind die vier übrigen Stars? Unter dem Affenkostüm vermuten die meisten Fans Oli Petszokat (43). Die Maus soll Wolke Hegenbarth (41) sein. Beim Buntstift schwanken die Fans zwischen Prince Damien (31) und Timur Bartels (26) – und beim Zottel zwischen Marlene Lufen (51) und Rebecca Mir (30). Das Finale läuft heute Abend live ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

ProSieben/ Willi Weber Matthias Opdenhövel und das Zottel bei "The Masked Dancer"

ProSieben/ Willi Weber Der Buntstift bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Die Maus bei "The Masked Dancer"

