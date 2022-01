Zwischen den beiden herrscht dicke Luft! Tara Tabitha (28) hat im Dschungelcamp ein Auge auf Mit-Camper Filip Pavlovic (27) geworfen – und füllt sich immer wieder von ihm ignoriert, wenn er ihr nicht seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Dem Bachelorette-Boy wird das langsam alles zu viel, weswegen es immer wieder zu Streitigkeiten kommt. Promiflash verriet Taras beste Freundin Vanessa Mariposa, wie sie Taras Verhalten einschätzt.

"Tara ist jemand, der sich sehr gerne geborgen und verstanden fühlt", berichtete Vanessa im Promiflash-Interview. Bei dem Hottie habe die Ex on the Beach-Bekanntheit dieses Gefühl wohl gehabt. "Das heißt nicht, dass sie sich direkt eine Beziehung mit ihm ausmalt!", stellte ihre Freundin klar. Aufgrund schlechter Erfahrungen würde das Reality-TV-Sternchen es normalerweise auch wirklich langsamer angehen lassen. "Sie hat Filip mehr gegeben als er ihr geben konnte – deswegen hat sich das alles etwas verrannt", mutmaßte die Influencerin. Da habe sich Tara unverstanden gefühlt.

Doch auch für Filips Seite habe Vanessa Verständnis. "Wenn sie sich unter normalen Umständen aussprechen könnten, ohne Kameras, würde es vielleicht besser funktionieren", vermutete sie gegenüber Promiflash. Für die jetzige Situation sehe die 29-Jährige nämlich keinen Ausweg: "Das Ganze ist schon irgendwie festgefahren." Das sei bedauerlich, weil Tara und Filip sich als Kumpels und Menschen sicher sehr gut verstehen würden.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Instagram / taratabitha Vanessa Mariposa und Tara Tabitha

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

