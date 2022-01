Dieser Machtwechsel im Dschungelcamp bringt eine Menge Reibereien mit sich! Mit jedem Tag, den die Promis im südafrikanischen Busch verharren, werden die Nerven weiter strapaziert. Schon kurz nach dem Einzug gerieten Tina Ruland (55) und Anouschka Renzi (57) wegen eines Handtuchs aneinander. Gestern zofften sich die beiden dann sogar erneut. Auch heute Abend wird es wohl nicht harmonischer laufen: Tina wird zur Campchefin ernannt – und das schmeckt unter anderem Harald Glööckler (56) überhaupt nicht!

In Szenen, die RTL vorab zeigt, ist die 55-Jährige in ihrer neuen Rolle als Teamchefin zu sehen und verteilt auch direkt den Befehl, dass jeder seine Schicht am Lagerfeuer einzuhalten hat. Harald stößt dieses Verhalten jedoch übel auf. "Die Frage ist, wie man sich aufführt, wenn man Teamchefin ist und nicht plötzlich sagt, ich bin jetzt Teamchef und ich bestimme das", kritisiert der Modezar Tinas Führungsqualitäten offen.

Bei seinen Beschwerden bekommt Harald außerdem Rückendeckung von Anouschka. Tina will die Kritik allerdings nicht einsehen. "Weil ich diese Diskussionen langsam satthabe", rechtfertigt sie stattdessen ihren Befehlston. Dem entgegnet der Designer allerdings trotzig: "Die habe ich schon lange satt."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL/ Stefan Menne Die Dschungelstars Anouschka Renzi und Tina Ruland

RTL Tina Ruland im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp in Südafrika

