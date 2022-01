Hat Filip Pavlovic (27) überhaupt wirklich Interesse an Tara Tabitha (28)? Der ehemalige Bachelorette-Kandidat und die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin schienen im Dschungelcamp Gefallen aneinander gefunden zu haben. In den vergangenen Tagen suchte die Österreicherin immer mehr Filips Nähe – doch dieser ging dann plötzlich zunehmend auf Abstand. Will er etwa gar nichts von Tara? Rafi Rachek (32) und Sam Dylan (30) sind sich da zumindest ziemlich sicher!

Im Interview mit Promfilash erzählte Rafi, der mit Filip gemeinsam bei der Bachelorette war: "Filip ist null interessiert. Sie ist gar nicht Filips Typ, sie ist nur eine Bezugsperson." Der gebürtige Hamburger habe wahrscheinlich einfach nur nett sein wollen – dass Tara sich deshalb so große Hoffnungen macht, kann Rafi nicht verstehen. Auch Sam, der mit Filip im vergangenen Jahr an der Dschungelshow teilnahm, glaubt nicht an einen Flirt. "Filip steht nicht auf so eine Sugardaddy-Dame, die da durch die Welt reist und irgendwelche Sugardaddys hat und auf OnlyFans ihre Zehennägel verkauft", erklärte der 30-Jährige.

Sam vermutet sogar, dass sich Filip wegen der zahlreichen Annäherungsversuche sogar von Tara gestalkt fühlen könnte. "Er versucht, da wirklich rauszukommen und ich glaube, danach will er nie wieder was von ihr hören", ist sich der Ex-Prince Charming-Kandidat sicher. Tara sei seiner Meinung nach labil und verliebe sich schnell: "Sie fährt da gerade ihren Film."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Hauter,Katrin/ ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "Cirque du Soleil"

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic auf einer Pritsche

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic bei einer Massage

