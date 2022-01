Judi Dench (87) hoffte auf die Hilfe ihres Papageis. Die Schauspielerin ist trotz ihres hohen Alters noch ziemlich fit. Vor zwei Jahren überraschte die "Cats"-Darstellerin ihre Fans mit witzigen TikTok-Videos, in denen sie gemeinsam mit ihrem Enkel ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellte. Doch wie Judi nun verriet, sei sie vor wenigen Wochen in ihrem Haus gefallen und habe ihren Papagei um Hilfe gebeten.

"Ich bin neulich schwer gestürzt. Ich bin über den Teppich gestolpert, und es war niemand im Haus, und ich lag eine halbe Stunde lang auf dem Boden und konnte nicht aufstehen", erinnerte sich die 87-Jährige in einem Interview mit Saga Magazine. Während sie auf dem Fußboden gelegen habe, habe ihr Papagei sie immer wieder gefragt, was sie denn da gerade mache. Darum habe der Filmstar versucht, sein gefiedertes Haustier dazu zu bringen, Hilfe zu rufen. "Das ist der Moment, in dem man einen sehr geeigneten Papagei braucht, der jemanden anrufen würde – aber das tat er nicht", erzählte Judi.

Nach einer Weile habe sich die James Bond-Darstellerin jedoch von ihrem Sturz erholt und sei von alleine wieder aufgestanden. Über ein Hausnotrufsystem habe die 87-Jährige bisher noch nicht nachgedacht. So lange sie könne, wolle Judi sich ihre Unabhängigkeit noch erhalten und nicht darauf zurückgreifen.

Getty Images Judi Dench, Schauspielerin

Getty Images Judi Dench im August 2021

Getty Images Judi Dench beim 14. Zürich Film Festival im Oktober 2018

