Sie sorgt im Dschungelcamp für ordentlich Zoff! Anouschka Renzi (57) polarisiert mit ihrer Wechselhaftigkeit und eckt sowohl bei den Mit-Campern als auch den Zuschauern regelmäßig an. Viele sind genervt von dem divenhaften Verhalten der Schauspielerin – sogar ihr enger Freund Harald Glööckler (56) sprach sich jetzt gegen sie aus. Doch einer weiß wohl noch besser als der Modeschöpfer, mit der "Tal der Skorpione"-Darstellerin umzugehen: Ihr Verlobter Marc Zabinski verriet nun, ob Anouschka privat auch so tickt wie im Camp.

"Ich erlebe sie sehr ambivalent", gab Marc gegenüber Bild zu. Er sei dennoch sehr stolz darauf, dass sein Schatz den Dschungel trotz all der Hürden wie ihrer gesundheitlichen Probleme bis jetzt so durchstehe. "Ich dachte, dass ich eine andere Frau kenne. Eine, die das nicht packt", wurde er deutlich. Er habe ihr diesen Willen nicht zugetraut. Doch auch Kritik übte der Schauspieler an seiner Verlobten: "In der Sache mit Tina und den Ohrstöpsel hat sie einen Fehler begangen." Aber man müsse eben verstehen, dass die 57-Jährige extrem unter der Schlaflosigkeit leide.

"Ich dachte tatsächlich, dass sie da aufgibt", verriet Marc. Doch seine Freundin habe immer wieder gezeigt, wie viel sie durchstehen könne. Deswegen glaube er auch, dass sie das Zeug zur Dschungelkönigin habe. "Natürlich polarisiert sie mit ihrer Art, aber ich sage: Sie hat auf jeden Fall die Chance!", zeigte der 51-Jährige sich positiv. Seiner Liebe tut Anouschkas Verhalten zumindest keinen Abbruch: "Ich würde sie nicht anders haben wollen. Ich habe sie lieb, genauso wie sie ist."

Anzeige

RTL/ Stefan Menne Anouschka Renzi, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige

Action Press / gbrci / Future Image Anouschka Renzi und Marc Zabinki bei einem Event in Hamburg, September 2021

Anzeige

RTL / Stefan Menne Anouschka Renzi im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de