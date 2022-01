Kronprinz Haakon von Norwegen (48) muss für eine Weile das Zepter übernehmen! Eigentlich geht sein Vater König Harald (84) stets souverän seinen königlichen Pflichten nach. Doch zuletzt war er gesundheitlich angeschlagen. Im Februar 2021 plagten ihn solche Knieschmerzen, dass er notoperiert werden musste. Schon damals half sein Sohnemann provisorisch als König aus. Nun muss Haakon wieder für ihn einspringen – denn Papa Harald ist krankgeschrieben!

Auch am norwegischen Königshaus zieht die weltweite Gesundheitskrise nicht einfach so vorbei – vor wenigen Tagen war das königliche Oberhaupt positiv getestet worden. Harald geht es aber wohl gut – außer ein paar Erkältungssymptomen fehle dem norwegischen Regenten nichts weiter. Bis er sich vollständig erholt hat, springt Haakon für seinen erkrankten Vater ein. "Seine Königliche Hoheit, der Kronprinzregent, leitet das aktuelle Kabinett in Abwesenheit des Königs", ließ der norwegische Königshof dazu verkünden.

Der Mann von Mette-Marit (48) war zuletzt häufiger die königliche Vertretung seines Vaters – es bereitet ihm augenscheinlich große Freude. Mit großer Leidenschaft und Sorgfalt widmete sich der Kronprinz zu jedem Anlass seinen royalen Pflichten. Zudem vertraut Papa Harald seinem Sprössling die bedeutsamen royalen Aufgaben offenbar gerne an.

Anzeige

Getty Images Prinz Haakon von Norwegen

Anzeige

Getty Images König Harald in London, 2018

Anzeige

Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon bei der Hochzeit von Prinzessin Victoria und Prinz Daniel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de