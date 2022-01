Sind die Promis etwa in Gefahr? Seit nun gut einer Woche kämpfen im Dschungelcamp in Südafrika Stars und Sternchen um die Krone. In ekelhaften Prüfungen und fiesen Streitsituationen mussten Harald Glööckler (56), Tina Ruland (55) und Co. bisher Durchhaltevermögen und Geduld beweisen. Doch kommt jetzt die ultimative Prüfung? Das Camp wird nämlich von Regenschauern heimgesucht – müssen die Teilnehmer etwa evakuiert werden?

Schon in der Folge vom Donnerstag war zu sehen, dass die Camper mit fiesem Regen zu kämpfen hatten. Doch Gefahr besteht für die Promis offenbar nicht – das versicherte eine RTL-Reporterin aus dem südafrikanischen Busch: "Die Verantwortlichen der Sendung sind natürlich auf alle Wetter-Eventualitäten vorbereitet. Die Sicherheit der Stars steht absolut im Vordergrund. Es gibt keine Sintflut, hier ist alles in Ordnung und das bleibt auch so!"

Angenehm ist die Lage unter freiem Himmel bei den Unwettern aber trotzdem nicht: "Das ist für die Camper natürlich eine Herausforderung. Leider wird es die nächsten zwei Tage noch so weitergehen, wenn man dem Wetterbericht hier glauben kann", erklärte die Korrespondentin.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Dschungelcamp, RTL Die Dschungelcamper nach ihrer Ankunft im Camp

RTL Tina Ruland und Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

RTL/ Stefan Menne Anouschka Renzi, Dschungelcamp-Teilnehmerin

