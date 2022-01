Im Dschungelcamp geht es in die heiße Phase! Gestern Abend wurde bereits der erste Bewohner von den Zuschauern rausgewählt: Die Österreicherin Tara Tabitha (28) konnte die Fans offenbar nicht genug überzeugen und musste ihre Sachen packen. Somit kämpfen noch neun Promis um die begehrte Dschungelkrone. Aber welchem der verbleibenden Kandidaten wünscht Tara denn jetzt den Sieg? Im Promiflash-Interview verriet sie es...

"Ich hoffe, dass entweder Filip oder Linda gewinnt", betonte Tara gegenüber Promiflash und erklärte genauer: "Ich gönne es beiden wirklich von Herzen, die sind beide so liebe Menschen und haben beide ihre Qualitäten." Wenn entweder der ehemalige Bachelor in Paradise-Boy oder die Bachelor-Beauty am Ende die Krone aufgesetzt bekommt, sei die Österreicherin "richtig happy".

Dass Tara ihre ehemaligen Camp-Mitbewohner jetzt nicht mehr Tag und Nacht um sich hat, mache die Österreicherin traurig. "Ich habe mich eigentlich mit allen im Camp richtig gut verstanden", machte sie deutlich. Nach ihrem Exit vermisse sie aber besonders Filip Pavlovic (27), Manuel Flickinger (33), Tina Ruland (55), Anouschka Renzi (57), Jasmin Herren (43) und Linda Nobat (27). Allerdings freue sie sich auch ein bisschen über ihre zurückgewonnene Freiheit.

