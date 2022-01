Tom Holland (25) und Zendaya (25) verzaubern selbst die Royals! Seit 2017 standen die beiden Schauspieler gemeinsam für verschiedene Spider-Man-Filme vor der Kamera. Erst ihr letzter Streifen "No Way Home" begeisterte die Zuschauer total und spielte über eine Milliarde Dollar ein. Auch Prinz Harry (37) scheint ein echter Fan der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft zu sein – und traf sich deshalb sogar mit Tom und Zendaya!

Das berichtet jetzt Daily Mail. Laut einem Insider soll Harry gemeinsam mit Ehefrau Meghan (40) um ein Treffen mit dem Pärchen gebeten haben – zur Überraschung der beiden. "Tom und Zendaya waren sehr amüsiert. Tom hatte Harry noch nie in seinem Leben getroffen oder mit ihm gesprochen, also wusste er nicht, was die beiden wollten!", erklärte die Quelle. Dennoch hätten sich die Turteltauben auf das Date eingelassen und sich im Geheimen mit den Royals getroffen.

Worüber die beiden Paare bei dem Treffen sprachen, ist unklar. Jedoch scheint Harry tatsächlich ein Fan von Spidey zu sein: Im Dezember verriet Meghan nämlich, dass ihr Mann gelegentlich auf einen Satz aus einem der ersten Filme anspiele. "Mein Mann sagt immer: 'Mit großen Privilegien kommt große Verantwortung!'", erklärte sie bei der New York Times DealBook Conference.

Getty Images Zendaya und Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan im September 2021

